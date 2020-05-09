09.05.2020

2020-05-09 18:50:03

К Вечному огню на площади Победы возложили цветы

Цветы к Вечному огню на площади Победы во Владимире с соблюдением мер безопасности возложили Губернатор Владимир Сипягин, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, член Совета Федерации Ольга Хохлова, председатель областной Счётной палаты Ирина Тулякова, начальник Владимирского гарнизона, командующий 27-й ракетной армией Андрей Бурбин.

«В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы в празднование Дня Победы. Оно обязательно будет широким и всенародным, когда отступит этот невидимый враг: пройдут парады, шествия «Бессмертного полка», чествование ветеранов. А пока нужно набраться терпения в борьбе с вирусом, главное в которой – строгое соблюдение режима самоизоляции», - подчеркнул глава региона.

В годы войны на фронт ушли более 300 тысяч наших земляков. Многие из них не вернулись с полей сражений. Память о погибших почтили минутой молчания.

С площади Победы в рамках акции «Звонок ветерану» Губернатор позвонил участнику Великой Отечественной войны Владимиру Васильевичу Коробчевскому и лично поздравил его с праздником.

«Примите мои сердечные поздравления с 75-летием Великой Победы! Для меня большая честь говорить с Вами – человеком, который рисковал жизнью, защищая Родину от захватчиков. Нам и не снилось то, что довелось пережить и совершить Вашему героическому поколению. Вы много сделали для родной страны, и мы, земляки, гордимся Вами. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, энергии и отличного настроения. Пусть все и всё, что Вас окружает, приносит Вам только радость», - отметил в телефонном разговоре Владимир Сипягин.

Кроме того, глава региона поздравил с праздником Победы фронтовика Николая Матвееевича Щелконогова - артиллериста-разведчика, кавалера орденов Славы и Красной Звезды. Несмотря на преклонные года, участник войны принимает участие во всех социально значимых акциях, культурных и памятных мероприятиях, регулярно встречается с молодёжью.

Николай Матвеевич Щелконогов получает поздравления от администрации Владимирской области. Кавалер орденов Красной Звезды и Славы дошёл до Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Он признался, что приезд представителей администрации очень растрогал его. Героем себя не считает и каждый год чтит память тех, кто не дожил до сегодняшнего дня.