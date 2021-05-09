Победители и участники конкурса управленцев Лидеры России организовывают благотворительные мероприятия и акции для ветеранов в честь Дня Победы.

Победители и участники конкурса управленцев "Лидеры России" организовывают благотворительные мероприятия и акции для ветеранов в честь Дня Победы.Победитель второго сезона конкурса Борис Изюмов вместе с финалистом первого сезона Дмитрием Юрьевым создали электронный портал «Боевая слава». Информационный ресурс представляет собой электронный банк документов, который привязан к карте боев.Посетители ресурса могут ознакомиться с письмами фронтовиков, загрузить письма своих ветеранов. В блоге проекта можно почитать об историях других героев.Создатели "Боевой славы" ставили перед собой цель сделать изучение истории более запоминающимся, привлечь внимание молодежи.Финалист первого сезона конкурса Михаил Панченко в рамках проекта "МыВместе" регулярно помогает ветеранам – жителям Московской и Орловской областей. Один из фронтовиков не выходил на улицу три года, для него была организована экскурсия. А пожилой женщине Панченко помог навести порядок на участке.Также "Лидер России" разрабатывает приложение адресной помощи ветеранам. Оно будет связывать социальные службы и волонтеров с фронтовиками. Ветеран сможет оставить заявку в приложении, после чего ему будет помогать конкретный волонтер.Победитель второго сезона конкурса, москвич Василий Яицкий занимается развитием "Бессмертного полка". Он отвечает за формирование региональных отделений.Яицкий организует "Победный сентябрь" – марафон доблести и славы, который пройдет осенью этого года в Нижнем Новгороде. Мероприятие приурочено к 800-летию города и получению звания "Город трудовой доблести".Конкурс "Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрация на третий сезон открыта до 17 мая. Уже 270 участников конкурса получили высокие должности на госслужбе и в крупных компаниях.