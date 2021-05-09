Аналитик соощил, на какие продукты могут вскоре повыситься цены. Эксперт объяснил причину увеличения стоимости товаров.

Аналитик соощил, на какие продукты могут вскоре повыситься цены. Эксперт объяснил причину увеличения стоимости товаров.Доктор экономических наук Владимир Смирнов исследовал ценообразование на продукты питания и сделал вывод о том, что к лету некоторые продовольственные товары могут стоить существенно дороже. Об этом же говорит прогноз других авторитетных экспертов. Так, в течение мая может вырасти стоимость молока, чая, кофе, консервов, отдельных сортов рыбы. Аналитики отметили, что цены на эти продукты питания повысятся примерно на 15-20%.Объяснить вероятное повышение цен Владимир Смирнов решил на примере рыбы. По его словам, некоторые сорта и ингридиенты рыбной продукции поступают на российский рынок из зарубежных стран. Соответственно, их закупка и конечная стоимость тесно связана с курсом валют и ценностью рубля. Как сообщил эксперт, за последние недели российская валюта сильно ослабла, поэтому потребительская цена отдельных сортов рыбы может из-за этого увеличиться.Аналитик подчеркнул, что резкого сдвига в повышении стоимости товаров не будет, так как еще в марте этот процесс начал регулировать Банк России. Учреждение выполняет задачу налаживания денежно-кредитной политики. По мнению Владимира Смирнова, это положительно скажется на уменьшении инфляционного давления, а также нормализации цен на продукты питания.