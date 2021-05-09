Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 426 человек.

Во Владимирской области на 9 мая выявлено ещё 52 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 7 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, по 5 - в Гусь-Хрустальном и Киржачском, 4 - в Александровском районах. По 3 жителя, инфицированных ковидом, прибавилось в Кольчугинском, Ковровском, Вязниковском, Камешковском и Петушинском районах, 2 - в Суздальском, 1 - в Юрьев-Польском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 426 человек: 7434 - во Владимире, 3943 - в Гусь-Хрустальном районе, 3565 - в Муроме, 2321 - в Ковровском, 2036 - в Александровском, 1894 - в Петушинском, 1432 - в Кольчугинском, 1365 - в Юрьев-Польском, 1267 - в Вязниковском, 1226- в Суздальском, 1013 - в Собинском, 999 - в Киржачском, 897 - в Меленковском, 737 - в Гороховецком, 709 - в Камешковском, 690 - в Селивановском, 499 - в Судогодском районах, 399 - в ЗАТО Радужный.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.