В преддверии Дня России активисты Российского движения школьников провели в Сергиевом Посаде акцию RUS.Поле, в рамках которой посадили более 3000 саженцев березы

преддверии Дня России активисты Российского движения школьников провели в Сергиевом Посаде акцию RUS.Поле, в рамках которой посадили более 3000 саженцев березыМасштабная экологическая акция RUS.Поле в Сергиевом Посаде прошла 9 июня. 400 активистов из Российского движения школьников высадили более 3000 саженцев березы в виде слова "Россия". Организаторы уверены, что огромный геоглиф будет виден из космоса."Береза и поле – это символ нашейстраны. Высадив березовую рощу здесь в виде надписи "Россия", мы расписались втом, что несем ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее!Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья,вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолетов,космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!" – заявила исполнительный директорРДШ Ирина Плещева.Школьники посвятили акцию RUS.Поле Дню России, который будет отмечаться по всей стране 12 июня. Таким образом они стремились показать свою любовь к Родине, родному краю и экологии. Примечательно, что поддержать активистов РДШ приехали российскийлыжник, Олимпийский чемпион АлександрЛегков, народныйартист РФ Игорь Бутман и замглавы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ерханова."Каждый из нас будет гордиться своей березкой, тем,что мы вложили в это дело. Вместе мы создадим одно из самых красивых местРоссии!" – поздравил школьников Игорь Бутман.