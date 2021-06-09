Благодаря «Единой России» в Вязниках начался масштабный ремонт местных дорог. Проследить за качеством выполнения работ могут сами жители. Новое асфальтовое покрытие на месте привычных

Благодаря «Единой России» в Вязниках начался масштабный ремонт местных дорог. Проследить за качеством выполнения работ могут сами жители. Новое асфальтовое покрытие на месте привычных рытвин и выбоин. В Вязниках на улице Ленина проводят дорожные работы. Вместо латания ям – полноценное восстановление полотна по всем стандартам. Впервые за последнее время Вязниковский район получил рекордную сумму на