09.06.2021

2021-06-09 08:30:05

На пожаре в Собинке эвакуировали детей

Накануне в 21 час 36 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Гагарина,10.



На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в задымленное помещение, не дав огню распространиться, ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Сгорело имущество в квартире. Погибших и пострадавших нет.



При помощи спасательных устройств эвакуировано и спасено 11 человек из них двоих детей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.



К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают его причину.