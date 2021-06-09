Эксперты проанализировали мнение граждан Украины и рассказали, зачем Владимиру Зеленскому нужна деолигархизация.

Эксперты проанализировали мнение граждан Украины и рассказали, зачем Владимиру Зеленскому нужна деолигархизация.В начале июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому некоторых граждан будут по закону признавать "олигархами". Попавшие под этот термин не смогут спонсировать политические партии, приобретать крупные объекты приватизации, а также оказывать какое-либо влияние на СМИ.Центр социальных исследований Socis провел на Украине опрос. Гражданам задавали вопрос, зачем, по их мнению, Владимиру Зеленскому нужен этот закон.Некоторые позитивно относятся к инициативе президента и считают это хорошим делом. Чтобы олигархи не вмешивались в дела государства. Другие, напротив, уверены, что Зеленский просто хочет набить карманы побольше.35,7% опрошенных считают, что Владимир Зеленский таким образом просто повышает свой рейтинг, а сам законопроект ни к чему толковому не приведет. Пятая часть опрошенных считает шаг справедливым. 12,9% считают, что так Зеленский намерен провести передел собчтвенности на Украине. Некоторые считают этот шаг борьбой с неугодными и "слишком свободными" СМИ.Ранее "Дни.ру" писали о том, что учения НАТО на Украине назвали подготовкой к большому и неожиданному вторжению в Донбасс.