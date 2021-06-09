Особое внимание было уделено оказанию государственных услуг в сфере миграции.

Во Владимирской области в рамках акции «Гражданский мониторинг» и осуществления общественного контроля за деятельностью полиции представители Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» Наталья Турнаева и Александр Корольков посетили отдел по вопросам миграции.В ходе посещения общественники познакомились с основными направлениями деятельности подразделения, осмотрели помещения, в которых ведется прием граждан.Наталья Турнаева и Александр Корольков пообщались с присутствовавшими гражданами, уточнив их оценку качеству оказываемых услуг.Особое внимание представители общественности обратили на наполняемость актуальными сведениями о порядке предоставления государственных услуг информационных стендов, оснащенность помещений и наличие необходимой документации для граждан, а также на отсутствие очередей.По итогам визита представители общественности дали положительную оценку работы сотрудников ОВМ.