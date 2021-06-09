Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон, регламентирующий надбавку к пенсии в России.

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон, регламентирующий надбавку к пенсии в России.Парламентарии считают, что необходимо отменить ограничение "в четыре ребенка", установленное при расчете дополнительных выплат родителям. По их мнению, за пятого ребенка семьи должны получать надбавку к пенсии в России в размере 3 203 рублей, а за шестого – 4 003 рублей и так далее.На реализацию законопроекта потребуется около двух миллиардов рублей из бюджета. Отметим, что сегодня родитель, воспитывающий одного ребенка, может рассчитывать на 266,9 рублей, двух детей – 800,8 рублей, трех – 1 601,5 рублей и четырех – 2 402,3 рублей.Ранее "Дни.ру" писали, что граждане, получающие выплаты по потере кормильца (супруга или родителя), рискуют остаться безпенсии. Если до 1 августа этого года они не предоставят справку об отсутствии трудоустройства, то фонд перестанет перечислять им средства.Адвокат Александр Поляков отметил, что это правило начало действовать еще в 2013 году. В период пандемии ПФР не требовал от граждан никаких документов, продлевались автоматически. Но недавно организация стала тщательнее отслеживать информацию по каждому человеку.Напомним, с 1 июня пенсии в России начали выплачивать по-новому. Подробнее об изменении порядка назначения выплат Вы можете прочитать .