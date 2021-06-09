Погибли - 8 человек.

Во Владимирской области снизилось количество пострадавших на производстве. По информации Владимирстата, за 2020 год из-за несчастных случаев травмы получили 254 работника, восемь из них - погибли.На больничном сотрудники предприятий провели 9098 дней. В среднем на одного работника приходилось 35,8 дней. В 2019 году показатель составлял 12 549 дней, при этом увечия получили 315 человек. Для сравнения, в 2010 их число было в два раза больше - 672.