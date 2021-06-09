Тело 70-летнего мужчины обнаружили в поселке Савинский Плесецкого района Архангельской области еще 6 июля. Несчастный лежал возле собственного дома с ножевым ранением спины, передает ..

Тело 70-летнего мужчины обнаружили в поселке Савинский Плесецкого района Архангельской области еще 6 июля. Несчастный лежал возле собственного дома с ножевым ранением спины, передает телеканал "". Под подозрение попала его 36-летняя дочь. Женщина признала свою вину. Она объяснила, что на расправу над родителем решилась из-за того, что тот ел суп прямо из кастрюли. Выяснение отношений переросло в ссору, во время которой дама и воткнула отцу нож в спину.