Более 3 тысяч подростков во Владимирской области примут участие в «Трудовом лете» С июня по август...

Более 3 тысяч подростков во Владимирской области примут участие в «Трудовом лете»С июня по август во Владимирской области проходит акция «Трудовое лето – 2024» регионального Министерства труда и занятости населения.Для ребят организуют рабочие места в различных сферах. Школьники могут работать вожатыми, дворниками, в составе трудовых бригад и молодёжных отрядов займутся ремонтом школ, благоустройством и озеленением территорий."Устроиться на работу может любой желающий, но приоритетным правом обладают дети участников специальной военной операции, подростки из многодетных семей, дети-сироты, а также подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Школьники будут трудиться не более 4-7 часов в день в зависимости от возраста. Заработную плату начислят пропорционально отработанному времени", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.В рамках летней кампании проводится региональный конкурс «Трудовое лето-2024».По его итогам выберут лучший трудовой отряд, лучших работодателей и наставников, а также лучший муниципалитет по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области