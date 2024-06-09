Владимирцам рассказали о профилактике пищевых отравлений Пищевые отравления объединяют группу...

Владимирцам рассказали о профилактике пищевых отравленийПищевые отравления объединяют группу заболеваний, которые развиваются внезапно. Им свойственно явление интоксикации и желудочно-кишечные расстройства в результате употребления в пищу продуктов, содержащих определённые виды микробов или вредные для организма токсические вещества.Для предупреждения пищевых отравлений важно соблюдать санитарно-гигиенические требования, регламентирующие заготовку, хранение, транспортирование и реализацию пищевых продуктов.Управление гражданской защиты города Владимира для предупреждения пищевых отравлений рекомендует соблюдать следующие меры профилактики:- не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли у неизвестных лиц - по пути следования, у обочин дорог, у частных лиц, т. к. в указанных случаях вы можете приобрести продукты с истекшим сроком годности или изготовленные с нарушением санитарных норм и правил;- обращайте внимание на предприятиях торговли, где вы приобретаете пищевые продукты, на условия их реализации. Не приобретайте продукты, срок применения которых истек;- при покупке скоропортящихся пищевых продуктов обращайте внимание на сроки годности и температурные условия их хранения;- разграничьте хранение в бытовом холодильнике продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции;- тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень и т.п. перед употреблением;- не приобретайте пищевые продукты с нарушением целостности упаковки и без маркировки;- на кухне необходимо иметь отдельные разделочные доски и ножи для сырой продукции и готовой, не требующей термической обработки. Содержите в чистоте кухню, кухонный инвентарь;- не используйте консервы в банках с нарушением герметичности, бомбажных, с ржавчиной, деформированных;- для упаковки и хранения пищевых продуктов, приготовления пищи - используйте упаковочный материал, инвентарь, посуду, разрешённые для контакта с пищевыми продуктами.Некачественная алкогольная продукция может содержать метиловый спирт, отравление которым может привести к слепоте и к летальному исходу: МЕТИЛ - ЯД! Чтобы избежать отравлений не покупайте алкогольные напитки в ларьках и местах не разрешенных для торговли, а также с рук. Не употребляйте спиртосодержащие жидкости, запрещенные для внутреннего применения и являющиеся потенциально опасными для жизни и здоровья.В случае отравления пищевыми продуктами не стоит тянуть с обращением к врачу и заниматься самолечением. Необходимо немедленно вызвать «скорую медицинскую помощь» или доставить пострадавшего в больницу.При необходимости вызов скорой медицинской помощи осуществляйте с городского/сотового телефона по номеру: - «03»/«103».Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - «112».Фото: администрация города Владимира, fusion brain, платформа для генерации изображений