Жители Владимирской области могут пройти репродуктивную диспансеризацию Минздрав России добавил в...

Жители Владимирской области могут пройти репродуктивную диспансеризациюМинздрав России добавил в программу бесплатной диспансеризации новые виды обследований. Они связаны с оценкой репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет."Исследования позволят выявить у женщин признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовой период. У мужчин дополнительные исследования позволят выявить риски, которые могут негативно отразиться на репродуктивной функции", - рассказали в Минздраве Владимирской области.Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья проводится в два этапа и доступна каждому. Направить на неё могут в кабинетах медицинской профилактики. Они есть в поликлиниках по месту прикрепления.Подробнее о репродуктивной диспансеризации - в интервью главного терапевта регионального Минздрава Елены Овчинниковой.Фото, видео: Минздрав Владимирской области