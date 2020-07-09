Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в подмосковьной Рузе после того, как город и его окрестности затопило из-за прорыва дамбы. Объемы разрушений, произведенных ЧП, уточняются до сих ..

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в подмосковьной Рузе после того, как город и его окрестности затопило из-за прорыва дамбы. Объемы разрушений, произведенных ЧП, уточняются до сих пор.Вода буквально смыла пять домов, передает . Множество строений оказались подтоплены и разрушены частично. На данный момент вину за случившееся возлагают на коммунальщиков.