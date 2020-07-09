На встрече с сотрудниками СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наличие свободы слова и вседозволенность – две совершенно разные вещи. К сожалению Лукашенко, многие путают эти два понятия, особенно в интернете, поэтому нужно показать разницу.

На встрече с сотрудниками СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наличие свободы слова и вседозволенность – две совершенно разные вещи. К сожалению Лукашенко, многие путают эти два понятия, особенно в интернете, поэтому нужно показать разницу."Вы почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то,обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не заЛукашенко слово сказал, а за государство", – остро высказался президент. Такжеон добавил, что в любой стране свобода слова ограничена законом, поэтому вБелоруссии будет наведен порядок.Напомним, что 9 августа в республике Белоруссия состоятсяпрезидентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой президентский срок, заявил, что встране хотят устроить революцию, как на Украине.Он активно жаловался наинтервенцию в предвыборную кампанию со стороны иностранных "кукловодов". Сослов президента, российские телеграм-каналыраспространяют "жуткие фейки" для дискредитации белорусской власти.В оппозиционной партии "Белорусский народный фронт"заявляют, что Лукашенко использовал административный ресурс при сборе подписейв поддержку собственного выдвижения, а также в силовом давлении на экс-главуБелгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского.20 Апр 2020 в 3:18 PDTУ экс-главыПарка высоких технологий Валерия Цепкало Центризбирком забраковал подписи. Сконца мая в республике идут массовые протесты против , которыепризывают действующего президента покинуть свой пост.