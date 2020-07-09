Украинский политтехнолог Виктор Уколов создал петицию об отставке президента Владимира Зеленского. Эксперт обвинил главу страны во лжи избирателям.

Украинский политтехнолог Виктор Уколов создал петицию об отставке президента Владимира Зеленского. Эксперт обвинил главу страны во лжи избирателям.В материале говорится о том, что за несколько дней до второго тура выборов Владимир Зеленский пообещал соотечественникам никогда не нарушать закон, если он займет пост главы страны. В противном случае он немедленно подаст в отставку.Однако недавно стало известно, что лидер документально не известил об огромной сумме денег, которую он получил от продажи облигаций внутренного государства займа. Таким образом Зеленский нарушил закон о противодействии коррупции.Отметим, петиция об отставке президента появилась накануне на его официальном сайте.Чтобы обратил внимание на документ, он должен собрать 25 тысяч подписей. Пока свой голос отдали6 460 украинских граждан. Итоги подведут через 92 дня.8 Июл 2020 в 10:37 PDTВ начале июля СМИ сообщили о . Число жителей Украины, которые одобряют деятельность Владимира Зеленского, за месяц снизилось до 36%. Доля тех, кому не нравится работа президента, составила 52%. Остальные респонденты воздержались от ответа.