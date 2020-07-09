Партия Справедливая Россия внесла на рассмотрение законопроект о повышении пенсий. Предлагаемая инициаторами мера коснется граждан старше 75 лет.

Партия "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение законопроект о повышении пенсий. Предлагаемая инициаторами мера коснется граждан старше 75 лет.Законопроект предполагает повышение пенсий в России для граждан старше 75 лет или инвалидов первой группы почти на пять тысяч рублей. "Эсеры" считают, что их инициатива позволит повысить уровень жизни пожилых людей.Сейчас на такую прибавку могут рассчитывать только пенсионеры старше 80 лет. Справедливороссы предлагают, чтобы их инициатива вступила в силу задним числом – с 1 января 2020 года.В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что на выплату пенсий в России гражданам старше 75 лет в 2021 году потребуется свыше 181 миллиарда рублей. В 2022-м – 208 миллиардов, а в 2023-м – 256.В правительстве к инициативе "Справедливой России" отнеслись с сомнением. В кабмине отметили, что авторы законопроекта не предоставили достаточно оснований для повышения пенсий гражданам старше 75 лет.Напомним, что с июля пенсии в России увеличились для опекунов, которые воспитывают несовершеннолетних. С августа на 9,13% повысятся накопительные пенсии. Писать заявление гражданам не нужно – перерасчет выплат произойдет автоматически.Кроме того, в Пенсионном фонде собираются увеличить средний размер выплаты. По планам ПФР, к 2021 году она должна превысить 17 тысяч рублей.Предполагается, что в следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, а в 2022-м – на 5,9%. Это потребует от Пенсионного фонда дополнительных трат. На повышение пенсий из федерального бюджета ПФР планируется выделить более четырех триллионов рублей.