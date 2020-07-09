- Лидия, идемте совершим половой акт.
- Да, Эдуард, мое настроение также коитально.
- Снимите одежду.
- И вы, мой друг.
- Лидия, ваша грудь правильной формы.
- Эдуард, ваша эрекция мощна.
- Давайте применим позу 83. В этом случае проникновение оптимально.
- Будьте со мной тактичны.
- Я ввожу пенис к вам во влагалище, Лидия.
- Я охвачена страстью, Эдуард. Тело мое пылает. Чуть повыше, если можно.
- Начинаю фрикции.
- Можете увеличить амплитуду, Эдуард.
- Лидия, ваша грудь правильной формы.
- Спасибо, Эдуард. Ваши фрикции не оставляют меня равнодушной.
- Продолжаем соитие.
- Эдуард. Я кульминировала.
- Я тоже, Лидия. Достаточно бурно.
- Спасибо.
- Спасибо.
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