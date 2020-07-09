А московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании Россия на борту которого был доставлен в столицу губернатор Хабаровского края Сергея Фургала, передает . Чиновника ..

А московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании "Россия" на борту которого был доставлен в столицу губернатор Хабаровского края Сергея Фургала, передает . Чиновника задержали утром 9 июля возле его дома. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей.