Он был сильно пьян

44-летнего жителя города Владимира признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма. По информации УФСБ по Владимирской области, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.В начале 2020 года он позвонил по единому номеру вызова экстренных служб и сообщил о том, что в самолёте, вылетевшем из московского аэропорта Шерементьево в Италию, заложена бомба.Сотрудники органов установили, что никакой бомбы в самолёте не было, а звонивший мужчина был сильно пьян. У него нашли телефон, с которого был совершён вызов на «112».