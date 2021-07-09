Лайки, репосты, комментарии. Чем делились в сети пользователи региона? Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк. Эфир продолжит её сетевой обзор.

Лайки, репосты, комментарии. Чем делились в сети пользователи региона? Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк. Эфир продолжит её сетевой обзор.Разметка поверх ям, автоледи и бензобак, лисёнок и чипсы, а также ромашковое счастье. О самом ярком сетевом расскажу прямо сейчас. Но вначале заглянем в Инстаграм ГТРК "Владимир".Вы узнаете, что связывало Фёдора Достоевского с нашим городом. Литературные тайны раскрываются здесь. Где в регионе выращивают благородных оленей? И где выходят на промышленные масштабы осетровых. Самое интересное- и в вашей ленте! А в тик-токе "Вести-Владимир"- необычная выставка- инсталляции из пряжи. И, конечно, ёжик- сладкоежка. Который пришёл за угощением на судогодскую пасеку Абрамовых. Поужинать он решил пергой.- В ковровском паблике - берега Нерехты в Мелехово. Отдыхающие не торопятся убирать за собой.- А вот- чудеса уборки в Гусь-Хрустальном. Стоит ли так ? Может, лучше как раньше, с водой.- А вот эти жители решили навести порядок добровольно. Лайк, что занимаются добрым делом.Лента "наполнили" и дороги. Вот так называемая "Восьмёрка" в Гусе. Свеженькая разметка на старых ямах. "По асфальтам, по колдобинам, везде!"- пишут пользователи.- А в Юрьеве-Польском местные жители рады, что на тротуаре по Артиллерийской, наконец, уложили асфальт.- "Что с канализационными люками в городе"? Вопрос от владимирского сообщества. Авторы этих снимков- только возле здания профкурсов насчитали 7 люков без крышек. Один- рядом с детской площадкой. Примите меры!- Немного автобусных кадров. Модники лета. И русская смекалка. В 32-ом автобусе люк держится благодаря бутылке с водой.- А далее- ролик " девушки не перестают удивлять". Автоледи- на одной из заправок. Звучал ли вопрос : "Как оно работает?"- Страна, разумеется, с ковидными ограничениями, отметила День семьи, любви и верности. В преддверии этой даты полицейские из Владимирской области присоединились к онлайн акции #РомашковоеСчастье. Своими секретами семейного счастья поделились сотрудники УМВД по региону. Это семья Афониных из Вязников. Их земляки- Виктория и Александр Жаровы . Супружеская чета Басалай из Радужного. Молодая семья Голдобиных из Кольчугинского района. Все эти истории можно прочесть и на сайте областного Управления МВД.- Немного суздальской сказки. Вот звездный Кибол. А это путешествие в год 1975-ый. Давайте вместе посмотрим, как Владимиро-Суздальский музей-заповедник встречал своего миллионного посетителя. Уникальная съёмка, киножурнал "Наш край". В кадре- и музейная легенда Алиса Аксёнова. Счастливым обладателем этого титула оказался москвич Алексей Якимов. Тут уж ему и грамота, и подарки, и постоянный билет в музей.- В "Подслушано Судогда" на этой неделе- нет мюзикла прекраснее на свете. Паблик делится кадрами постановки "Ромео и Джульетте". На Шекспира замахнулись ребята из студии "Viva".- В ленте- лесные уловы. Лисички из "Подслушано Ковров".- А в гороховецком сообществе- лесная земляника крупным планом.Здесь же- птенец, которого отбили у кота.А в "Подслушано Судогда"- летний привет. Белка из Языково.- А вот этого зверька автор видео пытался идентифицировать вместе с пользователями. Кадры сделаны недалеко от реки Колпь. Норка или куница?- Это кадры из "Природы Владимирской области". Соловьиный пруд. "Живность настолько привыкла к людям, что снимать можно портретником".Сообщество приглашает и на прогулку по Дюкинским карьерам. Автор видео- Игорь Федотов. Удивительное- рядом.- А в "Вязниках наш город" - исторический центр. И дарящие вдохновение кадры вязниковского венца.- И в финале- история под названием "Чипсы лисята не любят"из "Юрьев-Польских известий". Рыжий малыш подружился с людьми в местечке Лучки. И вот, он впервые пробует снэки.Ваших необычных фото и видео мы, как обычно, ждем по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" в соцсетях. Будем вместе в эфире и сети. До встречи ровно через неделю.