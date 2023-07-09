Гоголь и четыре утенка замечены во Владимирской области. Видео мамы-утки и ее выводка появилось в...

Гоголь и четыре утенка замечены во Владимирской области.Видео мамы-утки и ее выводка появилось в группе "Береги природу".Гоголь обыкновенный - птица из семейства утиных. Считается, что именно от ее названия произошло выражение "ходить гоголем" - то есть важно, задрав нос.Гоголь - редкая птица. Гнездиться любит в хвойных лесах.В 80-е гоголь был занесен в Красную книгу, но его популяцию удалось не только сохранить, но и приумножить с помощью разведения в искусственных условиях.