«Облако здоровья»: жители Владимирской области могут обратиться за консультацией к ведущим докторам...

«Облако здоровья»: жители Владимирской области могут обратиться за консультацией к ведущим докторам России.Жители нашего региона, как и все россияне, могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих федеральных медицинских центров.По инициативе Благотворительного фонда Лиги здоровья нации, удаленные приёмы проводят:специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулеваврачи центра кардиологии имени академика Е.И. Чазовадоктора центра оториноларингологии ФМБА Россииспециалисты МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федороваврачи российского геронтологического научно-клинического центра и центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.Обратиться к специалистам могут люди, страдающие сердечно-сосудистыми, офтальмологическими и гинекологическими заболеваниями, а также ЛОР-органов.«Облако здоровья» – это комплексный проект, целью которого является содействие в оказании своевременной медицинской помощи людям, по разным причинам, оставшимся без необходимого профессионального внимания, или ищущим «второе мнение».«На полученном в 2021 году опыте я увидела, что онлайн консультации – это хорошая альтернатива оказания консультативной помощи пациентам из регионов, а также для повторных пациентов для консультаций по результатам исследований. В рамках этого проекта в основном ко мне обращались пациентки для консультации по результатам анализов, для получения необходимого списка исследований, а также для «второго мнения». Этот проект показал нам, врачам, что консультация онлайн – реальная и востребованная процедура. Конечно, это очень удобно – особенно для пациентов, обратившихся по результатам назначенных исследований. Консультирование в Облаке, конечно, не заменит очный приём, но это может использоваться как дополнение во врачебной практике», - рассказывает д.м.н. Инна Аполихина, заведующий отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, акушер-гинеколог, урогинеколог, физиотерапевт.Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в заявочном онлайн сервисе «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru) по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации.Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать «Получить услугу». Далее следуйте инструкциям.После обработки данных пациент получит письменные рекомендации или приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.Ещё больше информации на официальном сайте проекта - https://oblakozdorovia.ru/Фото: pxfuel.com; oblakozdorovia.ru