Татьяна Голикова заявила, что Владимирская область входит в условный кластер «Демографическая...

Татьяна Голикова заявила, что Владимирская область входит в условный кластер «Демографическая зима».На днях Татьяна Голикова в ходе своего выступления в Совете Федерации заявила, что Владимирская область входит в условный кластер «Демографическая зима».Что это значит? «Демографическая зима» - это термин, который используют ученые для обозначения периода депопуляции населения в связи с резким сокращением рождаемости.Татьяна Голикова отметила, что Россия по-прежнему сталкивается с последствиями демографической «ямы» 1990-х годов. Тогда рождаемость сократилась на 39%.В своём выступлении Татьяна Голикова отметила, что в России около 4,5 млн женщин в возрасте 20-29 лет не имеют детей. И у 4,3 млн женщин той же возрастной категории всего 1 ребёнок.Наш регион попал в список субъектов с кpaйне низким ypoвнем poждаемости - «Демографическая зима». Вместе с нами «шагает» и Рязанская область.По данным Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области, за 5 месяцев 2023 года в нашем регионе родились 3 402 ребёнка. Но при это умерли 8 525 человек.На заметку! Заставляет задуматься…Во Владимирской области с начала 2023 года брак заключили 2 092 пары, а расторгли — 2 262.Фото: pxfuel.com