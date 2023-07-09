В Муроме лишь после требования городской прокуратуры была отремонтирована детская спортивно-игровая...

В Муроме лишь после требования городской прокуратуры была отремонтирована детская спортивно-игровая площадка.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, управляющей организацией ООО «Фортуна» не уделялось должного внимания обслуживанию детскому спортивно-игровому оборудованию. Оно, к слову, было установлено возле многоквартирных жилых домов в городе Муроме.Например, ступени, ведущие на горку, расположенную на детской площадке у дома № 46 (на улице Советской) частично провалены. А второй уровень башни указанной горки оказался без ограждения. То есть у детей не было защиты от падения.На улице Красноармейской, в свою очередь, одна из металлических цепочек качелей (детской площадки) была вовсе разорвана. «А также элементы крепления (стойки) качелей, элементы прикрепленной к ним горки имели отслоения красочного покрытия...» - поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В итоге руководителю ООО «Фортуна» было внесено представление.«Выявленные нарушения устранены: детские площадки приведены в надлежащее состояние, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности» - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области