Во Владимирской области нашли тело утонувшего мужчины. Как сообщают в аварийно-спасательной службе 33 региона, произошло это вечером 7 июля. Нашли погибшего в Нерли в районе Боголюбово.

Во Владимирской области нашли тело утонувшего мужчины. Как сообщают в аварийно-спасательной службе 33 региона, произошло это вечером 7 июля. Нашли погибшего в Нерли в районе Боголюбово. Водолазы вытащили его из воды. Поисковые работы выполняли спасатели четвёртой смены АСО АСС. В Следственном Комитете Владимирской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Фото