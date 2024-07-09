Леонардо ди Каприо и Леди Гага гуляют по Владимиру: что такое формат креативной...

Леонардо ди Каприо и Леди Гага гуляют по Владимиру: что такое формат креативной прогулки?Расскажет Татьяна Воронцова, режиссер-постановщик. А улицы и здания Владимира - предлагаемые декорации.Для создания постановочного фотоколлажа достаточно выбрать подходящего героя. А вот кто им будет?- популярный актер? певец или историческая личность. И как связать с его образом владимирские объекты? Нужно просто пофантазировать и быть внимательным к деталям- замечает Яна Дмитриева. Влюбленный в свой город энтузиаст. Автор креативных прогулок.Яна Дмитриева, автор креативной прогулки:- Давайте представим, что к нам приехали иностранные гости, что они здесь делают, обращаем внимание на руки на тени, на положение рук головы и вот вы, например, Кира Найтли.Идею прогулки подсказал известный фотограф Джоэл Стронг . В создании причудливых коллажей ему помогают лица знаменитостей, вырезанные из журналов. Он примеряет их на прохожих прямо на улицах городов и фотографирует. Получается очень забавно..."Бумажные знаменитости "- и в сумочке Яны. А еще куча аксессуаров для лучшего воплощения идеи.- Таким образом запускается процесс творческий .. Каждый раз после прогулок вижу отклик и импульс. Люди очень благодарят. Как в детстве чувствуют. Вот эта задача - нашу сложную жизнь чуть приукрасить. может легким безумством.Николай и Оксана во Владимире впервые - проездом из Нижнего в Москву. В полном восторге от наших достопримечательностей. Обещают обязательно вернуться. А сегодня просто отдыхают и наряжаются в звездные образы. Вот Оксана - Леди Гага. Голливудская звезда на фотосессии во Владимире.Ну а Николай - в роли Леонардо Ди Каприо. Фантазирует, о чем мог бы размышлять актер, гуляя по древнему городу.- Ну про Крещение Руси наверное...А понравился бы ему Владимир...? Конечно...очень красивый город.Креативная прогулка не классическая краеведческая экскурсия ( у них свои специалисты- замечает Яна). Хотелось оригинальности. С игривым уклоном. Места притяжений - владимирские арт-объекты. Их всегда можно обыграть. К подлинной истории добавить немного фантазии. Слегка оживить.- Гуляя по пешеходной улице, можно найти интересные арт объекты. Например, можно представить что эта полупрозрачная дама - Евгения Долгорукова, которая кстати жила здесь в доме- сегодня центр ИЗО. И считается что ее силует и сегодня можно увидеть на 3 этаже здания.Как увидеть привычное с новой стороны? Вот, например, старинная Спасская улица, пожарная часть, первый синематограф , Спасская церковь и первый роддом - сегодня садик. Откуда здесь появились одуванчики? Новогодняя инсталляция украшает улицу с 2020 года.- Кто - то говорит, что они в честь детей как раз, что у детей не было игрушек ..И здесь они часто играли и делали им воспитатели игрушки из одуванчиков. А может во времена Андрея Боголюбского делали варенье из одуванчиков.Там где нет точно определения, всегда есть пространство для творческого выражения. Почему бы этим не воспользоваться? А на память о прогулке - придуманная оригинальная открытка. Место "жемчужины Золотого кольца" может занять любой понравившийся фон.Немногие владимирцы знают, где например стоял дом легендарного диктора Юрия Левитана. Оригинальный фотоколлаж напомнит об историческом месте.Вот так городские объекты могут заиграть новыми красками через объектив, если немного покреативить. А напоследок для развития воображения придумать и свою собственную тавтограмму .- Владимир великолепен возвращайся всегда.Татьяна Воронцова, Александр Чунаев "Вести - Владимир"