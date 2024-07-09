Подробности рассказали представители региональной прокуратуры.

Поставщик медицинского оборудования отделался штрафом после дачи взятки руководителю «Красного креста» во Владимире. Подробности рассказали представители региональной прокуратуры.Дело было в 2019 году. Главный врач медицинского учреждения и его зам после получения взятки предоставили возможность гендиректору ООО «ВМТ» участвовать в формировании аукционов на закупку оборудования.Организация без торгов смогла победить и заключить договор. Надзорным ведомством возбуждено два административных дела в отношении генерального директора организации. Общая сумма штрафов составляет 1,4 миллион рублей, деньги пришлось взыскивать принудительно. Также компания лишена права участвовать в закупке товаров.