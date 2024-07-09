Кажется, что советскую эксцентрическую комедию Бриллиантовая рука, снятую в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, мы все знаем наизусть. Но помним ли детали картины? Давайте проверим!
Кажется, что советскую эксцентрическую комедию "Бриллиантовая рука", снятую в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, мы все знаем наизусть. Но помним ли детали картины? Давайте проверим!
1. Кем работает Семен Семенович Горбунков?
А – Таксистом;
Б – Врачом;
В – Старшим экономистом в "ГИПРОРЫБЕ".
2. Чье имя носит круизный лайнер, на котором совершают путешествие герои картины?
А – Михаила Лермонтова;
Б – Михаила Светлова;
В – Михаила Ломоносова.
3. В каком из этих городов не был в время путешествия Семен Горбунков?
А – Нью-Йорк;
Б – Марсель;
В – Стамбул.
4. Где, по рассказу Горбункова, собаки во дворах гуляют везде, поскольку "собака – друг человека"?
А – В Париже;
Б – В Берлине;
В – В Лондоне.
5. Авторский коллектив – художник Маргарита Семенова, архитектор Рогаль Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрик – создали средний комбинированный костюм "Универсал-69". Какой наградой он был отмечен?
А – Дипломом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве;
Б – Грамотой ВЛКСМ в Ленинграде;
В – Поощрительной премией на межобластном форуме современной одежды в Житомире.
6. В какой ресторан Козодоев пригласил Горбункова?
А – "Плакучая ива";
Б – "Старый клен";
В – "Три тополя на Плющихе".
7. Продолжите фразу из фильма: "Куй железо...."
А – ...не отходя от кассы;
Б – ...пока горячо;
В – ...а лучше – банкноты.
ОТВЕТЫ
1 – В – Старшим экономистом в "ГИПРОРЫБЕ".
2 – Б – Михаила Светлова;
3 – А – Нью-Йорк;
4 – В – В Лондоне.
5 – В – Поощрительной премией на межобластном форуме современной одежды в Житомире.
6 – А – "Плакучая ива";
7 – А – ...не отходя от кассы;