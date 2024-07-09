Кажется, что советскую эксцентрическую комедию Бриллиантовая рука, снятую в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, мы все знаем наизусть. Но помним ли детали картины? Давайте проверим!

Кажется, что советскую эксцентрическую комедию "Бриллиантовая рука", снятую в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, мы все знаем наизусть. Но помним ли детали картины? Давайте проверим!1. Кем работает Семен Семенович Горбунков?А – Таксистом;Б – Врачом;В – Старшим экономистом в "ГИПРОРЫБЕ".2. Чье имя носит круизный лайнер, на котором совершают путешествие герои картины?А – Михаила Лермонтова;Б – Михаила Светлова;В – Михаила Ломоносова.3. В каком из этих городов не был в время путешествия Семен Горбунков?А – Нью-Йорк;Б – Марсель;В – Стамбул.4. Где, по рассказу Горбункова, собаки во дворах гуляют везде, поскольку "собака – друг человека"?А – В Париже;Б – В Берлине;В – В Лондоне.5. Авторский коллектив – художник Маргарита Семенова, архитектор Рогаль Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрик – создали средний комбинированный костюм "Универсал-69". Какой наградой он был отмечен?А – Дипломом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве;Б – Грамотой ВЛКСМ в Ленинграде;В – Поощрительной премией на межобластном форуме современной одежды в Житомире.6. В какой ресторан Козодоев пригласил Горбункова?А – "Плакучая ива";Б – "Старый клен";В – "Три тополя на Плющихе".7. Продолжите фразу из фильма: "Куй железо...."А – ...не отходя от кассы;Б – ...пока горячо;В – ...а лучше – банкноты.ОТВЕТЫ1 – В – Старшим экономистом в "ГИПРОРЫБЕ".2 – Б – Михаила Светлова;3 – А – Нью-Йорк;4 – В – В Лондоне.5 – В – Поощрительной премией на межобластном форуме современной одежды в Житомире.6 – А – "Плакучая ива";7 – А – ...не отходя от кассы;