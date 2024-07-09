Владимирцы жалуются на плачевное и «опасное» состояние забора в Курсантском сквере. Кирпичное...

Владимирцы жалуются на плачевное и «опасное» состояние забора в Курсантском сквере.Кирпичное ограждение сквера было построено более 45 лет назад, и за это время, по словам жителей, его ни разу капитально не ремонтировали.«… Часть забора уже разрушена. В сквере открыли новую детскую площадку, приходят мамы с детьми. Днем здесь много спортсменов, прогуливаются пенсионеры. Одна кирпичная опора с металлической конструкцией уже рухнула, чудом никто не пострадал...» - рассказывают представители общественного движения «Народный фронт».«… Каждую минуту я сына оттаскиваю, потому что тут очень опасно. В таком состоянии находятся все ограждения парка, хотя тут детская площадка, она совершенно новая. То есть нам хочется приходить сюда с детьми, но такие несчастные случаи, как произошли буквально несколько дней назад, памятник упал на ребенка, пугают...» - рассказывает молодая мама Яна Сухарева «Народному фронту».В городской администрации сообщают, что проводится работа по инвентаризации и исследованию состояния памятных объектов, малых архитектурных форм, и иных объектов, располагающихся на территории города Владимира.«Народный фронт» обратился в администрацию и настаивает обеспечить безопасность, комфорт для граждан на общественных территориях, в частности — в Курсантском сквере.Фото: пресс-служба Регионального исполкома общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области