В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Владимирской городской агломерации идёт модернизация светофорных объектов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Владимирской городской агломерации идёт модернизация светофорных объектов. Об этом рассказала регионального правительства.На настоящий момент работы выполнены на 25 объектах из 27 запланированных. Здесь установлено периферийное оборудование и проложен оптический кабель.Как отметил главный специалист Центра безопасности дорожного движения Владимирской области Антон Козлов, после завершения модернизации светофоры будут подключены к специализированному программному обеспечению в Центре управления ИТС. Это даст возможность выполнять регулировку транспортных потоков, организовывать «зелёную волну» или разгружать транспортный поток.«Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением для повышения безопасности для всех его участников», - подчёркивается в сообщении пресс-службы правительства.