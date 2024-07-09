Во Владимире загорелся автомобиль аварийной службы
Это утро выдалось очень жарким для пожарных...
Во Владимире загорелся автомобиль аварийной службы
Это утро выдалось очень жарким для пожарных областного центра. На пересечении улицы Мира и проспекта Строителей загорелся автомобиль аварийной службы.
На кадрах очевидцев видно как из-под капота вырываются языки пламени и валит густой черный дым. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили машину коллег.
В пресс-службе главного управления, сообщили, что пострадавших нет, а предварительная причина - аварийный режим работы двигателя.