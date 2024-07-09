Во Владимире загорелся автомобиль аварийной службы Это утро выдалось очень жарким для пожарных...

Во Владимире загорелся автомобиль аварийной службыЭто утро выдалось очень жарким для пожарных областного центра. На пересечении улицы Мира и проспекта Строителей загорелся автомобиль аварийной службы.На кадрах очевидцев видно как из-под капота вырываются языки пламени и валит густой черный дым. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили машину коллег.В пресс-службе главного управления, сообщили, что пострадавших нет, а предварительная причина - аварийный режим работы двигателя.