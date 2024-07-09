Количество клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» достигло 3,3 млн человек, под управлением брокера – более 1,7 трлн руб.

Количество клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» достигло 3,3 млн человек, под управлением брокера – более 1,7 трлн руб. Запуск новых и развитие уже существующих сервисов, появление образовательной платформы позволят ВТБ увеличить долю на рынке брокерских услуг для физических лиц до 25%. Об этом на заседании Консультационного совета акционеров рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.«Мы видим, что рынок восстанавливается: у брокера ВТБ растет количество клиентов, увеличивается объем активов под управлением. Сейчас у нас на брокерском обслуживании находится 3,3 млн человек. Дальнейшее развитие клиентской сети – наша первостепенная задача. В планах – расширение регионального присутствия инвестиционных консультантов. Еще в 20 городах России инвесторы смогут обратиться к нашим профессионалам», – отметил Андрей Яцков.В этом году ВТБ первым на рынке внедрил уникальную услугу: теперь владельцы ценных бумаг могут участвовать в собраниях акционеров разных компаний в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции».Среди новых сервисов – тепловые карты акций и индексов, которые позволяют в онлайн-режиме наблюдать за компаниями-лидерами роста и падений. В приложении инвесторы могут наблюдать также за индексом настроения клиентов ВТБ. Он показывает, какие сделки клиенты совершают чаще всего. ВТБ улучшил механизм функционирования чат-бота в приложении «ВТБ Мои Инвестиции»: клиенты теперь могут получить более точные ответы на свои вопросы.За год количество ежедневных уникальных пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» уже выросло на 13%. В ближайших планах – прямой переход из «ВТБ – Онлайн» в «ВТБ Мои Инвестиции» без повторного ввода пароля, что значительно упростит клиентский путь.На заседании Андрей Яцков поделился планами по развитию практико-ориентированной платформы для повышения уровня образования инвесторов.Председатель Консультационного совета акционеров ВТБ Сергей Гаврилов и представители Ассоциации розничных инвесторов внесли предложения по развитию сервиса голосования на собраниях акционеров, внедрению системы лояльности и улучшению аналитики портфелей в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».Консультационный совет акционеров ВТБ – это экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят розничные акционеры-владельцы акций ВТБ. Департамент брокерского обслуживания ВТБ проводит встречи с членами совета на постоянной основе.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.