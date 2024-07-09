Юные экологи из регионального отделения Движения Первых исследовали заказник в...

Юные экологи из регионального отделения Движения Первых исследовали заказник в Гусь-ХрустальномПочувствовать себя настоящими экологами смогли ребята из регионального отделения Движения Первых. В рамках проекта "Безграничные экспедиции" был создан инклюзивный отряд, члены которого отправились исследовать заказник "Гусевской" в Гусь-Хрустальном.В ходе экспедиции ребята собрали пробы воды, почвы, изучили редкие виды растений, чтобы в дальнейшем использовать полученный материал в своих научных докладах.Ульяна Князева, участница проекта "Безграничные экспедиции"- Для меня этот проект очень много значит, потому что я стремлюсь развить в нашей стране экологическое воспитание, а также сама пишу экологический проект.