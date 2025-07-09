Забота об окружающей среде – важная задача для АО «Транснефть – Верхняя Волга».
В первом полугодии 2025 года АО «Транснефть – Верхняя Волга» оценило результаты своей работы по экологическому контролю. Компания вела наблюдение за состоянием окружающей среды в районах, где расположены ее производственные объекты, охватывая 14 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.
Специализированные лаборатории компании провели 15,8 тысяч анализов образцов сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха вокруг производственных площадок. Большую часть исследований (11,3 тысячи) выполнили собственные лаборатории предприятия. Результаты мониторинга неизменно демонстрируют высокую эффективность экологического менеджмента, применяемого на производственных объектах компании.
Забота об окружающей среде – важная задача для АО «Транснефть – Верхняя Волга». Компания ежегодно проводит мероприятия по искусственному разведению ценных пород рыб. Например, в 2024 году в реки Оку и Волгу было выпущено более 37 тысяч мальков стерляди. Кроме того, с 2014 года предприятие поддерживает национальный парк «Мещера» в проекте по восстановлению популяции зубров, благодаря чему численность этих животных выросла более чем в три раза.