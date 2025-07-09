Забота об окружающей среде – важная задача для АО «Транснефть – Верхняя Волга».

В первом полугодии 2025 года АО «Транснефть – Верхняя Волга» оценило результаты своей работы по экологическому контролю. Компания вела наблюдение за состоянием окружающей среды в районах, где расположены ее производственные объекты, охватывая 14 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.Специализированные лаборатории компании провели 15,8 тысяч анализов образцов сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха вокруг производственных площадок. Большую часть исследований (11,3 тысячи) выполнили собственные лаборатории предприятия. Результаты мониторинга неизменно демонстрируют высокую эффективность экологического менеджмента, применяемого на производственных объектах компании.Забота об окружающей среде – важная задача для АО «Транснефть – Верхняя Волга». Компания ежегодно проводит мероприятия по искусственному разведению ценных пород рыб. Например, в 2024 году в реки Оку и Волгу было выпущено более 37 тысяч мальков стерляди. Кроме того, с 2014 года предприятие поддерживает национальный парк «Мещера» в проекте по восстановлению популяции зубров, благодаря чему численность этих животных выросла более чем в три раза.