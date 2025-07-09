В Нижнекамске прошел финал Чемпионата России по коллективному парению 2025 года. Место выбрано не случайно – известные в городе «Нижнекамские термы» стали идеальной площадкой для проведения этого уникального соревнования.
В отборочных этапах чемпионата приняли участие 127 профессиональных пармастеров, представлявших Москву, Красноярск, Новосибирск, Обь, Томск, Барвиху, Зеленоград, Самару, Казань, Набережные Челны, Новокуйбышевск, Сургут, Пыть-Ях, Уральск, Тольятти, Калугу, Брянск, Балаклаву и Тулу. География участников расширилась за счет зарубежных гостей из Белоруссии, Казахстана и даже США (Пенсакола, Флорида).
За время проведения чемпионата участники продемонстрировали 148 профессиональных выступлений и провели более 127 мастер-классов по искусству коллективного парения. Их работу оценивали 3162 народных судьи, а общее количество посетителей на всех этапах соревнований достигло впечатляющей цифры в 14400 человек. В финальный день 263 судьи внимательно наблюдали за выступлениями в «Нижнекамских термах».
Для проведения финала организаторы рассмотрели несколько мест, но единогласно остановились на «Нижнекамских термах» — термальном комплексе, построенном и эксплуатируемом под руководством Юрия Бычкова, основателя компании «Городские термы». Этот комплекс полностью соответствует высоким требованиям по площадям, вместимости и разнообразию банных процедур. «Нижнекамские термы» входят в число трех-четырех лучших термальных комплексов страны, способных проводить мероприятия такого масштаба.
«Все участники высоко оценивают подготовку этого мероприятия. Судьи, гости, зрители — все довольны», — отметил Бычков. Действительно, начиная с 2022 года в комплексе регулярно проводились открытые первенства Татарстана по коллективному парению, опыта накопилось немало, но финал Чемпионата России стал самым масштабным событием за всю историю «Нижнекамских терм».
В финальном турнире свое мастерство продемонстрировали 15 лучших пармастеров из Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Нижнекамска, Томска и Зеленограда. Особенностью чемпионата стал его подлинно народный характер — принцип открытости, заложенный автором идеи Юрием Бычковым. Определение победителей проходило по уникальной системе: народные судьи голосовали водой, наливая ее в специальные емкости. Чем больше воды собиралось, тем выше была оценка выступления.
Финальные соревнования проходили одновременно в нескольких парных. Каждое выступление оценивалось главным судьей Сергеем Будяком и 55 народными судьями, которые обращали внимание как на качество пара и профессиональное мастерство участников, так и на зрелищность номеров.
«Я впервые участвую в финальных соревнованиях, и, честно признаюсь, хотел бы клонироваться, чтобы успеть посмотреть все выступления участников, их уникальные программы», — поделился впечатлениями мастер пара Иван Трифонов из Самары. Он подготовил специальную программу со стихами Роберта Рождественского, а в случае выхода в суперфинал обещал удивить зрителей «полетом в космос и кинотеатром в парной».
Казанский пармастер Александр Усанов, бронзовый призер чемпионата Татарстана, отметил высокий уровень конкуренции: «Соперники очень и очень сильные, их выступления — хорошо продуманные и качественно исполненные».
Особенно запомнилось зрителям выступление Артема Михайлова, создавшего образ Бабы Яги. «Горжусь собой и коллегами, мы вместе двигаем банную индустрию, удивляем гостей. Ни сказками, ни историями в парной себя не ограничиваем, полет фантазии космический, мы готовы черпать вдохновение во всем и удивлять гостей. Мне очень нравится высокая конкуренция в финале, своим выступлением я доволен, хотя пределов совершенству нет. Буду рад победе любого члена большой команды пармастеров, вложивших столько времени и сил в подготовку своих выступлений», — сказал Михайлов, участвовавший ранее в первенствах Москвы, Самары и Брянской области.
Алексей Козлов, финалист открытого первенства Сибири, подчеркнул: «Финал чемпионата проходит в гостеприимных «Нижнекамских термах», и чувствуется, что париться здесь действительно любят. Получил очень хорошие отзывы о своем выступлении, считаю, выступил неплохо, буду ждать результатов и надеяться на участие в суперфинале, приехал только за победой. И вне зависимости от результата сегодняшнего выступления буду готовиться к выступлениям в следующем году. Чтобы побеждать, нельзя стоять на месте, нужно двигаться только вперед!».
Восторженные отзывы оставили и зрители. «Организация шикарная, спасибо сплоченной команде организаторов за этот праздник!», — сказала Светлана из Набережных Челнов. Супружеская пара из Казани, посещающая подобные турниры в четвертый раз, отметила: «Прекрасное место, отличные бани, хороший пар, зрелищные выступления мастеров».
В завершение дня среди народных судей разыграли две путевки в Турцию.
Торжественная церемония награждения определила победителей:
• Чемпионом России 2025 года стал Марсель Ибраев из Казани (1 млн руб.)
• Серебряным призером — Ольга Пупкова из Набережных Челнов (350 тыс. руб.)
• Бронзовым призером — Сергей Потапов из Казани (150 тыс. руб.)
• Лучший мастер-класс — Артем Михайлов (поездка в Турцию)
«Главный результат чемпионата — все зрители, несмотря на то что погода в этот день была не очень хорошей и периодически лил дождь, были просто в восторге», — подвел итоги Юрий Бычков. Он отметил, что 2600 зрителей в «Нижнекамских термах» — показатель, сопоставимый с посещаемостью матчей профессиональных футбольных клубов.
Особую гордость организаторов вызывает тот факт, что все выступления оценивали обычные люди — 3162 народных судьи. «Количество термальных комплексов в России растет в геометрической прогрессии, и это значит, что соревнований по коллективному парению с каждым годом будет проводиться все больше и больше», — заключил Бычков, приглашая всех любителей банного искусства на будущие турниры.