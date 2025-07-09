В Нижнекамске прошел финал Чемпионата России по коллективному парению 2025 года. Место выбрано не случайно – известные в городе «Нижнекамские термы» стали идеальной площадкой для проведения этого уникального соревнования.

В отборочных этапах чемпионата приняли участие 127 профессиональных пармастеров, представлявших Москву, Красноярск, Новосибирск, Обь, Томск, Барвиху, Зеленоград, Самару, Казань, Набережные Челны, Новокуйбышевск, Сургут, Пыть-Ях, Уральск, Тольятти, Калугу, Брянск, Балаклаву и Тулу. География участников расширилась за счет зарубежных гостей из Белоруссии, Казахстана и даже США (Пенсакола, Флорида).За время проведения чемпионата участники продемонстрировали 148 профессиональных выступлений и провели более 127 мастер-классов по искусству коллективного парения. Их работу оценивали 3162 народных судьи, а общее количество посетителей на всех этапах соревнований достигло впечатляющей цифры в 14400 человек. В финальный день 263 судьи внимательно наблюдали за выступлениями в «Нижнекамских термах».Для проведения финала организаторы рассмотрели несколько мест, но единогласно остановились на «Нижнекамских термах» — термальном комплексе, построенном и эксплуатируемом под руководством Юрия Бычкова, основателя компании «Городские термы». Этот комплекс полностью соответствует высоким требованиям по площадям, вместимости и разнообразию банных процедур. «Нижнекамские термы» входят в число трех-четырех лучших термальных комплексов страны, способных проводить мероприятия такого масштаба.«Все участники высоко оценивают подготовку этого мероприятия. Судьи, гости, зрители — все довольны», — отметил Бычков. Действительно, начиная с 2022 года в комплексе регулярно проводились открытые первенства Татарстана по коллективному парению, опыта накопилось немало, но финал Чемпионата России стал самым масштабным событием за всю историю «Нижнекамских терм».В финальном турнире свое мастерство продемонстрировали 15 лучших пармастеров из Москвы, Казани, Набережных Челнов, Самары, Нижнекамска, Томска и Зеленограда. Особенностью чемпионата стал его подлинно народный характер — принцип открытости, заложенный автором идеи Юрием Бычковым. Определение победителей проходило по уникальной системе: народные судьи голосовали водой, наливая ее в специальные емкости. Чем больше воды собиралось, тем выше была оценка выступления.Финальные соревнования проходили одновременно в нескольких парных. Каждое выступление оценивалось главным судьей Сергеем Будяком и 55 народными судьями, которые обращали внимание как на качество пара и профессиональное мастерство участников, так и на зрелищность номеров.«Я впервые участвую в финальных соревнованиях, и, честно признаюсь, хотел бы клонироваться, чтобы успеть посмотреть все выступления участников, их уникальные программы», — поделился впечатлениями мастер пара Иван Трифонов из Самары. Он подготовил специальную программу со стихами Роберта Рождественского, а в случае выхода в суперфинал обещал удивить зрителей «полетом в космос и кинотеатром в парной».Казанский пармастер Александр Усанов, бронзовый призер чемпионата Татарстана, отметил высокий уровень конкуренции: «Соперники очень и очень сильные, их выступления — хорошо продуманные и качественно исполненные».Особенно запомнилось зрителям выступление Артема Михайлова, создавшего образ Бабы Яги. «Горжусь собой и коллегами, мы вместе двигаем банную индустрию, удивляем гостей. Ни сказками, ни историями в парной себя не ограничиваем, полет фантазии космический, мы готовы черпать вдохновение во всем и удивлять гостей. Мне очень нравится высокая конкуренция в финале, своим выступлением я доволен, хотя пределов совершенству нет. Буду рад победе любого члена большой команды пармастеров, вложивших столько времени и сил в подготовку своих выступлений», — сказал Михайлов, участвовавший ранее в первенствах Москвы, Самары и Брянской области.Алексей Козлов, финалист открытого первенства Сибири, подчеркнул: «Финал чемпионата проходит в гостеприимных «Нижнекамских термах», и чувствуется, что париться здесь действительно любят. Получил очень хорошие отзывы о своем выступлении, считаю, выступил неплохо, буду ждать результатов и надеяться на участие в суперфинале, приехал только за победой. И вне зависимости от результата сегодняшнего выступления буду готовиться к выступлениям в следующем году. Чтобы побеждать, нельзя стоять на месте, нужно двигаться только вперед!».Восторженные отзывы оставили и зрители. «Организация шикарная, спасибо сплоченной команде организаторов за этот праздник!», — сказала Светлана из Набережных Челнов. Супружеская пара из Казани, посещающая подобные турниры в четвертый раз, отметила: «Прекрасное место, отличные бани, хороший пар, зрелищные выступления мастеров».В завершение дня среди народных судей разыграли две путевки в Турцию.Торжественная церемония награждения определила победителей:• Чемпионом России 2025 года стал Марсель Ибраев из Казани (1 млн руб.)• Серебряным призером — Ольга Пупкова из Набережных Челнов (350 тыс. руб.)• Бронзовым призером — Сергей Потапов из Казани (150 тыс. руб.)• Лучший мастер-класс — Артем Михайлов (поездка в Турцию)«Главный результат чемпионата — все зрители, несмотря на то что погода в этот день была не очень хорошей и периодически лил дождь, были просто в восторге», — подвел итоги Юрий Бычков. Он отметил, что 2600 зрителей в «Нижнекамских термах» — показатель, сопоставимый с посещаемостью матчей профессиональных футбольных клубов.Особую гордость организаторов вызывает тот факт, что все выступления оценивали обычные люди — 3162 народных судьи. «Количество термальных комплексов в России растет в геометрической прогрессии, и это значит, что соревнований по коллективному парению с каждым годом будет проводиться все больше и больше», — заключил Бычков, приглашая всех любителей банного искусства на будущие турниры.