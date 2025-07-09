Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Кольчугино. Мужчину обвиняют в хранении и попытке сбыта наркотиков, а также в попытке дать

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Кольчугино. Мужчину обвиняют в хранении и попытке сбыта наркотиков, а также в попытке дать взятку полицейскому. По данным пресс-службы СК РФ по Владимирской области, осенью 2024 года пенсионер обнаружил на своем участке дикорастущую коноплю, собрал, высушил и измельчил ее. Часть использовал сам, остальное собирался