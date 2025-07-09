Порой зуб выглядит абсолютно здоровым: белый, без видимых повреждений и пятен

Порой зуб выглядит абсолютно здоровым: белый, без видимых повреждений и пятен. Однако в один момент он начинает разрушаться. Часто он не болел, иногда лишь беспокоил, но без серьезной причины. И вот, в один «прекрасный» день, он трескается, и внутри оказывается совсем не тот вид, который мы ожидали. В результате может потребоваться либо укрепление корня и установка коронки, либо более радикальный метод — удаление зуба и установка имплантата.Часто причиной разрушения зубов является кариес, который на начальных стадиях протекает бессимптомно. Его сложно заметить, особенно в тех местах, куда не попадают пища и не действуют температурные раздражители. Если вовремя не обратить на это внимание, кариес может перейти в пульпит — состояние, когда зуб только иногда побаливает. Следующий этап — периодонтит, при котором разрушение зуба происходит изнутри. В результате мы можем увидеть лишь белую оболочку, а сам зуб уже сломанЕще одной причиной разрушения зубов может быть неудачное лечение кариеса. Если после лечения была установлена глубокая пломба, но между ней и пульпарной камерой осталась тонкая стенка, пульпа может начать умирать. Хотя кариес устранен, зуб не останется целым, и его, возможно, вскоре придется удалить.Как избежать кариеса и его последствий? Регулярные посещения гигиениста — лучший способ профилактики. Опытный специалист сможет обнаружить кариес на ранних стадиях, когда мы сами этого не замечаем, и направить к нужному врачу для эффективного лечения.