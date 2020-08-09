Центризбирком Белоруссии заявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Оппозиция обещала устроить массовые акции протеста против переизбрания главы государства. Что сейчас происходит в белорусской столице?

Центризбирком Белоруссии заявил о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Оппозиция обещала устроить массовые акции протеста против переизбрания главы государства. Что сейчас происходит в белорусской столице?По данным официального экзит-пола, Александр Лукашенко набирает 82,08% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская – 6,98%.Результаты прокомментировала глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Она призвала проигравших кандидатов спокойно принять поражение, поздравить победителя и не нагнетать протестные настроения.Тем временем в Минске неспокойно. С раннего утра в городе отмечаются проблемы с интернетом, не работали мессенджеры, социальные сети и некоторые популярные ресурсы.В город ввели армию и дополнительные отряды милиции и ОМОНа. Также замечено множество автозаков и спецтехники для разгона митингов.Сообщается, что в настоящее время силовиками перекрыта центральная площадь Независимости в Минске. На ней оппозиция собиралась устроить акцию протеста.По данным телеграм-каналов, площадь заблокирована со всех сторон по периметру. На прилегающих улицах дежурят наряды правоохранителей. Также очевидцы заметили спецтехнику в студенческом городке Белорусского государственного университета.По данным телеграм-канала "Nexta Live", в Минске закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Молодежная". Поезда проезжают их без остановки.Тем не менее высокой протестной активности в городе пока не наблюдается. Однако поступают сообщения о задержаниях у нескольких избирательных участков.Избирательные участки закрылись в 20 часов, Пользователи Сети сообщают, что после окончания голосования рядом с ними начали собираться люди.