Президент Белоруссии Александр Лукашенко побеседовал с журналистами на выходе из избирательного участка. Конечно, без разговоров о старшем брате Владимире Путине не обошлось.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко побеседовал с журналистами на выходе из избирательного участка. Конечно, без разговоров о "старшем брате" Владимире Путине не обошлось.Действующий президент Белоруссии рассказал, как проходили его последние переговоры с российским лидером. Политики обсуждали инцидент, который произошел в разгар предвыборной гонки: группу россиян задержали по обвинению в попытке дестабилизировать ситуацию перед голосованием.Лукашенко раскрыл содержание телефонного разговора. По его словам, российский лидер заявил, что они оба находятся в одной лодке. Кроме того, Путин направил Батьке письмо, где подробно изложил свои мысли по поводу задержания россиян на территории Белоруссии.В беседе с журналистами Лукашенко упомянул и инициативу пригласить прокуроров России и Украина в Белоруссию для разбирательства по поводу задержания "диверсантов". Он считает, что отказ российских чиновников принять участие в следствии показывает, что им плевать на судьбу своих граждан.Напомним, что 9 августа – день выборов президента Белоруссии. Неофициальные опросы общественного мнения показывают, что шансов победить у Батьки достаточно мало. Об этом говорят и многочисленные протесты, которые проходили по всей стране.Александр Лукашенко заявил, что не позволит провести революцию в стране. Местные власти прикладывают для этого все усилия: , на территории республики отключают интернет и сотовую связь.