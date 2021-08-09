09.08.2021

2021-08-09 17:35:04

По новому закону, разрешен отлов краснокнижных животных в научных целях

В России вступил в силу закон, который разрешает отлов животных из "Красной книги" в научных целях. Отечественные зоозащитники уже назвали изменения "легализацией трофейной охоты".



В поправках федеральных законов "О животном мире" и "Об охоте" говорится, что добывать животных можно только в целях "сохранения объектов животного мира". Беспокоиться "гринписовцам" не стоит, рассказал "Вестям " Виктор Перерва, ведущий специалист по животному миру в нацпарке "Мещера". По его словам, эти поправки сделаны только из-за исключительных случаев: когда животные получили травмы, представляют опасность людям. В этих ситуациях нацпарк или заповедник направляет запрос на отстрел в министерство. По каждому конкретному случаю.



Виктор Перерва, ведущий специалист по животному миру национального парка "Мещера":



- Частенько бывает зимой, когда звери ломают ноги - идет кровоизлияние, или зверь во время стычки получил рану в живот, брюхо и из него кишки торчат. Ну как, как? Здесь нужно вопрос решать кардинально. Вот для этих случаев и существует эта поправка.