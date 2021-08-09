По итогам заявочной кампании первого грантового конкурса ПФКИ принято около 12,5 тысяч проектов на сумму более 84 миллиардов рублей.

По итогам заявочнойкампании первого грантового конкурса ПФКИ принято около 12,5 тысяч проектов на суммуболее 84 миллиардов рублей.Подведены итоги заявочной кампании первого грантовогоконкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных(творческих) индустрий. Поддержку авторам оказывает Президентский фонд культурныхинициатив.В этом году на конкурс направлено 12460 проектов, претендующих на гранты в сумме превышающие 84 миллиардов рублей. Фонд получил заявки от более чем 38 тысяч авторов со всей России.В топ регионов по количеству поданных заявок(свыше 200 проектов от каждого субъекта РФ) вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан,Белгородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Свердловскаяобласть, Самарская область, Волгоградская область, Республика Саха (Якутия), Красноярскийкрай, Нижегородская область, Новосибирская область, Иркутская область,Тюменская область, Удмуртская Республика, Пермский край.Проекты на первый грантовый конкурсПФКИ можно было направить по восьми тематическимнаправлениям. "Культурныйкод. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционныхроссийских ценностей" (33,4% заявок), "Место силы. Малая родина. Локальнаяидентичность" (24,6% заявок) и "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры,искусства и креативных индустрий" (10,7% заявок) стали самыми популярными у участников направлениями.В 2021 году впервые право претендовать на господдержку при реализациитворческих инициатив получили не только негосударственные НКО, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а такжеИП. Больше всего проектов прислали НКО (37,4%), а также и муниципальные учреждения и организации(36,3%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится 26% заявок.Совокупная заявка превысила 84 миллиарда рублей. При этом общий фонд грантового конкурса составляет 3,5 миллиарда. Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектовдля общества и развития творческих сфер.