Сейчас идет проектирование и строительство трех Московских центральных диметров (МЦД)

Сейчас идет проектирование и строительство трех Московских центральных диметров (МЦД)За последние полтора года в Москве было открыто 18 современных вокзалов Московских центральных диаметров. До конца 2021-го в столице планируют открыть еще шесть остановочных пунктов. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".Современные железнодорожные платформы зачастую превращаются в крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), где можно воспользоваться разными видами общественного транспорта. 16 пересадок свяжут будущие МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией и МЦК. Благодаря новых пересадкам пассажиры смогут пользоваться более удобными маршрутам, а значит, экономить время и деньги.В настоящий момент специалисты занимаются проектированием и строительством трех диаметров: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" (от Пушкина до Домодедова)."Формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача Правительства Москвы. Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и проекты мирового масштаба — МЦД и Большая кольцевая линия (БКЛ). Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы", – сказал Сергей Собянин.Напомним, ранее "Дни.ру" писали о ТПУ "Рижская". Он объединит станции "Рижская" Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий, вокзал "Москва Рижская", маршруты автобусов, а также три Московских центральных диаметра (МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4).