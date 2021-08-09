ВТБ Капитал Инвестиции продолжают расширять возможности онлайн-сервисов. Теперь подать заявление на получение статуса квалифицированного инвестора по выписке со счетов и отчетам из ..

ВТБ Капитал Инвестиции продолжают расширять возможности онлайн-сервисов. Теперь подать заявление на получение статуса квалифицированного инвестора по выписке со счетов и отчетам из других организаций, дипломам, аттестатам и сертификатам можно онлайн.Клиенты, которые имеют банковские счета, или брокерские счета и ИИС, или находятся на брокерском обслуживании в ВТБ, при условии соответствия требованиям ЦБ для присвоения статуса квалифицированного инвестора получили возможность прохождения квалификации онлайн в апреле текущего года. Если для прохождения квалификации требовались документы о финансовом образовании, квалификационный аттестат, справка от других банков или профессиональных участников рынка необходимо было обращаться в офис банка ВТБ. Теперь же клиенту достаточно загрузить скан-копии нужных документов*.Статус квалифицированного инвестора позволяет получить доступ к торговле любыми ценными бумагами — более 10000 инструментов на 33 биржах мира, а также к дополнительным подборкам лучших акций, облигаций и фондов от аналитиков ВТБ.По закону получить этот статус можно по нескольким критериям: в том числе, если у клиента на брокерском счете и ИИС — в сумме от 6 млн рублей, если его оборот по сделкам с ценными бумагами за последние 4 квартала превысил 6 млн руб. (частота сделок — не реже 10 в квартал, минимум — одна в месяц) или если суммарный остаток на банковских счетах составляет не менее 6 млн рублей.«Разрабатывая удобный сервис, мы стремимся перевести в онлайн максимальное количество функционала, чтобы клиент посещал офис по своему желанию, а не потому, что других вариантов нет. Этим летом мы предоставили нашим клиентам возможность подавать онлайн документы в НРД для избежания двойного налогообложения на доход по американским бумагам. Еще раньше появилась функция оформления налогового вычета по ИИС в один клик. Сделать весь процесс инвестирования простым, прозрачным и удобным – это наша стратегическая цель», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.* - получение статуса квалифицированного инвестора по скан-копиям документов доступно в личном кабинете .