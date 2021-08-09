Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Государственную думу, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Государственную думу, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.В понедельник, 9 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" заявил, что западные страны пытаются использовать международные структуры, в частности Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы помешать проведению выборов в Государственную думу.Дипломат отметил, что к этому событию проявляется особое внимание за рубежом. По его словам, сейчас готовятся "дополнительные шаги" – Запад хочет "подготовить почву" для того, чтобы в итоге подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму. "Мы за этим следим, конечно же, и будем делать соответствующие выводы и принимать соответствующие меры", – сказал глава МИД.Лавров также сказал, что мнение народа является приоритет для России при оценке результатов выборов. Мол, россияне сами могут разобраться, как работают власти и какие перемены в стране они считают самыми необходимыми.Напомним, 11 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральный список партии "Единая Россия". В общефедеральную часть списка вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.