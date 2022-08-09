За переданные деньги госслужащий должен был поспособствовать в подписании актов приёмки по госконтракту на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы.

В Октябрьском районном суде закончилось судебное следствие по делу о взятке против бывшего замгубернатора Рената Чагаева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, в марте 2018 года чиновник получил на рабочем месте через посредника мзду от директора коммерческой фирмы. Сумма вознаграждения составила миллион рублей. За переданные деньги госслужащий должен был поспособствовать в подписании актов приёмки по госконтракту на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский для нужд Гусь-Хрустальной городской больницы.В прокуратуре добавили, что с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года подсудимому перечислили 615 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство при решении того же медицинского вопроса.Свою вину Чагаев не признал, пояснив, что деньги он получил в счёт возврата долга. Гособвинение настаивает на 13 годах колонии и 50 млн рублей штрафа. Кроме того, чиновника планируют лишить право занимать высокие посты на 10 лет.