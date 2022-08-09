Мэрия Владимира провела торги на строительство 62 новых контейнерных площадок на улицах города. Стоимость работ по контракту составит чуть более 9 млн рублей. По информации горадминистрации,

Мэрия Владимира провела торги на строительство 62 новых контейнерных площадок на улицах города. Стоимость работ по контракту составит чуть более 9 млн рублей. По информации горадминистрации, мусорные баки расположат около спортивных комплексов, образовательных и культурных учреждений. Победителем торгов стало ООО «Строй мастер». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!