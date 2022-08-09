Порядка 96% сбережений граждан лежит в рублях.

На начало июля на счетах жителей Владимирской области хранилось 233 млрд рублей. Как сообщили в отделении Владимир Банка России объём депозитов вырос на 9,5%. Порядка 96% сбережений лежит в рублях.Начало СВО на Украине побудило владимирцев к закрытию вкладов - клиенты сняли около 3 млрд рублей. Однако впоследствии ситуация выровнялась. Увидев высокие процентные ставки, люди понесли деньги назад. В апреле - 5,4 млрд, в мае - 1,5 млрд, в июне - 3,7 млрд рублей.«Многие стали оформлять депозиты дистанционно, используя мобильные приложения», ─ подчеркнула управляющая владимирским отделением Надежда Калашникова.Стоит отметить, что денежная масса, аккумулируемая на счетах предпринимателей и юрлиц, также увеличилась. Рост составил 12%, а сумма достигла 48 млрд рублей.Очевиден и выбор в пользу рубля, ведь крупные банки свернули предложения по вкладам в иностранных валютах.