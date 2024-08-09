Талантливый предприниматель, эксперт в области корпусной мебели и обладатель статуса Лучший директор в сфере производства мебели по версии премии Best Business Award, Армен Нерсесян, всегда стремился к совершенству.
Талантливый предприниматель, эксперт в области корпусной мебели и обладатель статуса "Лучший директор в сфере производства мебели" по версии премии Best Business Award, Армен Нерсесян, всегда стремился к совершенству.
Талантливый предприниматель, эксперт в области корпусной мебели и
обладатель статуса "Лучший директор в сфере производства мебели"
по версии премии Best Business Award, Армен Нерсесян, всегда стремился к
совершенству. Прежде чем открыть StyleRoom, он успел поработать с
компанией Simplexgroup, открывал и закрывал несколько офисов, но мечту
всерьез заняться проектировкой и установкой мебели никогда не оставлял. В
2008 году план был выполнен, и компания StyleRoom начала свое
существование. Сегодня ее салон открыт в одном из самых популярных
мебельных центров страны ROOMER.
Запуск своего бизнеса всегда дело сложное, а когда вокруг сотни конкурентов,
удержаться на плаву становится сложнее в разы. На момент запуска,
StyleRoom ничем существенно не отличалась от конкурентов: мебельные
фасады поставлялись из Европы, ждать их иногда приходилось долго. Но
кризис 2014 года внес свои коррективы. Из-за санкций ввозить фасады стало
неприбыльно, и генеральный директор бренда Нерсесян решил рискнуть
открыть собственное производство. Действовать нужно было быстро. Поэтому
в кратчайшие сроки была запущена линия по производству эксклюзивно
разработанных фасадов. Это помогло выдающемуся директору бренда
Нерсесяну стать независимым от европейских поставщиков и сделать свою
продукцию более доступной по цене.
Бренд Нерсесяна стремительно выбился в лидеры, завоевав главные позиции
на рынке. Вот главные факторы, которые помогли Нерсесяну занять
абсолютное первенство и уже несколько лет оставаться брендом-лидером
корпусной мебели не только в России, но и в странах СНГ.
1. Этому способствовала уникальная стратегия управления персоналом.
Чтобы сотрудники стремились дарить тепло и создавать уютную
атмосферу людям, они сами должны находиться в комфортных условиях.
Тонко чувствуя человеческую психологию, Нерсесян проявил
экстраординарные качества выдающегося психолога и стратега. Он
помогал каждому из сотрудников становиться более успешным,
разыгрывал призы, проводил тренинги, приглашал наставников в
коллектив. Это помогло создать сплоченную команду из людей, которые,
действительно, любят свою работу.
2. Второе, это, конечно же, отзывчивость на изменения. Например, в
период пандемии, когда люди все больше времени начали проводить
дома, Нерсесян вместе с коллегией известных в профессиональных
кругах инженеров и дизайнеров создал уникальную линейку мебели
повышенного удобства и комфорта, которая также отличалась
визуальной эстетикой. Успех коллекции был ошеломительный. Заказы в
кризисный период выросли на максимум. Мебель, произведенная по
новым технологиям, оказалась настолько популярна, что Нерсесян
модернизировал все производство по новым стандартам качества и
эстетики. Талантливому бизнесмену удалось вывести бизнес на еще более
высокий уровень, повысив планку. Важно отметить, что этот захват
первенства произошел в условиях кризиса. Да, теперь Нерсесян может с
уверенностью сказать, что конкурентов у его салона в стране не
осталось, потому что ни у одной другой компании ничего подобного в
ассортименте нет.
3. Но самое важное, что помогло Армену Нерсесяну добиться впечатляющих
успехов в мебельной отрасли, так это внедрение
инновационного программного обеспечения StyleRoom, разработанного
его командой. Это ПО стало сенсацией в процессе создания и
изготовления мебели. С его помощью компания смогла значительно
сократить штат сотрудников, тем самым минимизировав затраты.
Другой плюс приложения StyleRoom в том, что оно делает возможным
получить готовый эскиз уже в день обращения и, следовательно, как
можно скорее приступить к монтажу. Приложение StyleRoom не только
оптимизировало производственные процессы, но и обеспечило компании
лидерство в отрасли, сделав ее более конкурентоспособной и
эффективной.
Удивительно, но идея создания приложения пришла выдающемуся
предпринимателю после звонка одного из будущих постоянных клиентов. Тот
жаловался, что все другие компании слишком долго изготавливают мебель, а
ему нужно закончить ремонт в кратчайшие сроки. Тот звонок стал поворотным
в карьере экстраординарного бизнесмена. Армен, всегда чутко реагирующий
на отзывы клиентов, понял, что проблема кроется в недостаточной точности
измерений и планировок. В тот момент ему пришла в голову идея о
необходимости внедрения нового уровня автоматизации и контроля. Он начал
исследовать существующие программные решения, но ни одно из них не
соответствовало потребностям заказчиков.
Осознав это, Армен нашел ту самую «боль клиентов» и приступил к активным
действиям. Талантливый бизнесмен решил создать что-то совершенно новое и
уникальное. Он собрал команду лучших ИТ-специалистов и дизайнеров, с
которыми начал разрабатывать собственное программное обеспечение.
Главной задачей было создать инструмент, который позволил бы не только
точно рассчитывать размеры и материалы, но и визуализировать будущую
мебель в интерьере клиента в несколько последующих минут после обработки
заказа.
Разработка шла непросто. Предстояло множество тестов и доработок, но Армен
был непреклонен. Он лично участвовал в каждом этапе создания ПО, проверял
все детали и настоял на том, чтобы интерфейс был максимально удобен как для
пользователей, так и для его менеджеров. Через несколько месяцев
напряженной работы, появилось эксклюзивное программное обеспечение StyleRoom, которое стало настоящим прорывом в мебельной индустрии.
С тех пор каждый заказ в StyleRoom создается при помощи этого ПО. Это
позволяет исключить ошибки и человеческий фактор, а также значительно
ускоряет процесс изготовления мебели. Клиенты могут видеть, как будет
выглядеть их заказ в итоге, имеют возможность выбирать материалы и цвета.
Менеджеры, в свою очередь, могут мгновенно рассчитывать стоимость проекта
и вносить коррективы.
Это ПО не только решило проблему точности и скорости, но и стало одним из
ключевых факторов, благодаря которому StyleRoom заняла лидирующие
позиции на рынке. Армен Нерсесян доказал, что готовность принимать вызовы
и стремление к совершенству могут привести к созданию действительно
уникальных решений, которые меняют отрасль.
За годы успешной работы Нерсесян стал авторитетной фигурой в сфере
мебельного бизнеса. В 2022 году он получил приглашение стать членом жюри
премии "Качество обслуживания и права потребителей", что стало признанием
его экспертности. Армен тщательно оценивал участников премии по множеству
критериев, включая уровень обслуживания и соответствие современным
стандартам качества. Особое внимание он уделял техническим новинкам и
инновациям, поскольку сам является разработчиком передового программного
обеспечения. Для Нерсесяна было важно видеть, как современные технологии
влияют на качество предоставляемых услуг и продукции.