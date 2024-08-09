Талантливый предприниматель, эксперт в области корпусной мебели и обладатель статуса Лучший директор в сфере производства мебели по версии премии Best Business Award, Армен Нерсесян, всегда стремился к совершенству.

Талантливый предприниматель, эксперт в области корпусной мебели и обладатель статуса "Лучший директор в сфере производства мебели" по версии премии Best Business Award, Армен Нерсесян, всегда стремился к совершенству.Талантливый предприниматель, эксперт в области корпусной мебели иобладатель статуса "Лучший директор в сфере производства мебели"по версии премии Best Business Award, Армен Нерсесян, всегда стремился ксовершенству. Прежде чем открыть StyleRoom, он успел поработать скомпанией Simplexgroup, открывал и закрывал несколько офисов, но мечтувсерьез заняться проектировкой и установкой мебели никогда не оставлял. В2008 году план был выполнен, и компания StyleRoom начала своесуществование. Сегодня ее салон открыт в одном из самых популярныхмебельных центров страны ROOMER.Запуск своего бизнеса всегда дело сложное, а когда вокруг сотни конкурентов,удержаться на плаву становится сложнее в разы. На момент запуска,StyleRoom ничем существенно не отличалась от конкурентов: мебельныефасады поставлялись из Европы, ждать их иногда приходилось долго. Нокризис 2014 года внес свои коррективы. Из-за санкций ввозить фасады сталонеприбыльно, и генеральный директор бренда Нерсесян решил рискнутьоткрыть собственное производство. Действовать нужно было быстро. Поэтомув кратчайшие сроки была запущена линия по производству эксклюзивноразработанных фасадов. Это помогло выдающемуся директору брендаНерсесяну стать независимым от европейских поставщиков и сделать своюпродукцию более доступной по цене.Бренд Нерсесяна стремительно выбился в лидеры, завоевав главные позициина рынке. Вот главные факторы, которые помогли Нерсесяну занятьабсолютное первенство и уже несколько лет оставаться брендом-лидеромкорпусной мебели не только в России, но и в странах СНГ.1. Этому способствовала уникальная стратегия управления персоналом.Чтобы сотрудники стремились дарить тепло и создавать уютнуюатмосферу людям, они сами должны находиться в комфортных условиях.Тонко чувствуя человеческую психологию, Нерсесян проявилэкстраординарные качества выдающегося психолога и стратега. Онпомогал каждому из сотрудников становиться более успешным,разыгрывал призы, проводил тренинги, приглашал наставников вколлектив. Это помогло создать сплоченную команду из людей, которые,действительно, любят свою работу.2. Второе, это, конечно же, отзывчивость на изменения. Например, впериод пандемии, когда люди все больше времени начали проводитьдома, Нерсесян вместе с коллегией известных в профессиональныхкругах инженеров и дизайнеров создал уникальную линейку мебелиповышенного удобства и комфорта, которая также отличаласьвизуальной эстетикой. Успех коллекции был ошеломительный. Заказы вкризисный период выросли на максимум. Мебель, произведенная поновым технологиям, оказалась настолько популярна, что Нерсесянмодернизировал все производство по новым стандартам качества иэстетики. Талантливому бизнесмену удалось вывести бизнес на еще болеевысокий уровень, повысив планку. Важно отметить, что этот захватпервенства произошел в условиях кризиса. Да, теперь Нерсесян может суверенностью сказать, что конкурентов у его салона в стране неосталось, потому что ни у одной другой компании ничего подобного вассортименте нет.3. Но самое важное, что помогло Армену Нерсесяну добиться впечатляющихуспехов в мебельной отрасли, так это внедрениеинновационного программного обеспечения StyleRoom, разработанногоего командой. Это ПО стало сенсацией в процессе создания иизготовления мебели. С его помощью компания смогла значительносократить штат сотрудников, тем самым минимизировав затраты.Другой плюс приложения StyleRoom в том, что оно делает возможнымполучить готовый эскиз уже в день обращения и, следовательно, какможно скорее приступить к монтажу. Приложение StyleRoom не толькооптимизировало производственные процессы, но и обеспечило компаниилидерство в отрасли, сделав ее более конкурентоспособной иэффективной.Удивительно, но идея создания приложения пришла выдающемусяпредпринимателю после звонка одного из будущих постоянных клиентов. Тотжаловался, что все другие компании слишком долго изготавливают мебель, аему нужно закончить ремонт в кратчайшие сроки. Тот звонок стал поворотнымв карьере экстраординарного бизнесмена. Армен, всегда чутко реагирующийна отзывы клиентов, понял, что проблема кроется в недостаточной точностиизмерений и планировок. В тот момент ему пришла в голову идея онеобходимости внедрения нового уровня автоматизации и контроля. Он началисследовать существующие программные решения, но ни одно из них несоответствовало потребностям заказчиков.Осознав это, Армен нашел ту самую «боль клиентов» и приступил к активнымдействиям. Талантливый бизнесмен решил создать что-то совершенно новое иуникальное. Он собрал команду лучших ИТ-специалистов и дизайнеров, скоторыми начал разрабатывать собственное программное обеспечение.Главной задачей было создать инструмент, который позволил бы не толькоточно рассчитывать размеры и материалы, но и визуализировать будущуюмебель в интерьере клиента в несколько последующих минут после обработкизаказа.Разработка шла непросто. Предстояло множество тестов и доработок, но Арменбыл непреклонен. Он лично участвовал в каждом этапе создания ПО, проверялвсе детали и настоял на том, чтобы интерфейс был максимально удобен как дляпользователей, так и для его менеджеров. Через несколько месяцевнапряженной работы, появилось эксклюзивное программное обеспечение StyleRoom, которое стало настоящим прорывом в мебельной индустрии.С тех пор каждый заказ в StyleRoom создается при помощи этого ПО. Этопозволяет исключить ошибки и человеческий фактор, а также значительноускоряет процесс изготовления мебели. Клиенты могут видеть, как будетвыглядеть их заказ в итоге, имеют возможность выбирать материалы и цвета.Менеджеры, в свою очередь, могут мгновенно рассчитывать стоимость проектаи вносить коррективы.Это ПО не только решило проблему точности и скорости, но и стало одним изключевых факторов, благодаря которому StyleRoom заняла лидирующиепозиции на рынке. Армен Нерсесян доказал, что готовность принимать вызовыи стремление к совершенству могут привести к созданию действительноуникальных решений, которые меняют отрасль.За годы успешной работы Нерсесян стал авторитетной фигурой в сферемебельного бизнеса. В 2022 году он получил приглашение стать членом жюрипремии "Качество обслуживания и права потребителей", что стало признаниемего экспертности. Армен тщательно оценивал участников премии по множествукритериев, включая уровень обслуживания и соответствие современнымстандартам качества. Особое внимание он уделял техническим новинкам иинновациям, поскольку сам является разработчиком передового программногообеспечения. Для Нерсесяна было важно видеть, как современные технологиивлияют на качество предоставляемых услуг и продукции.